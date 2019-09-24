شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات بسوق الجملة فى 6 أكتوبر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر انخفاضا فى أسعار جميع السلع والأصناف.

وكشف محسن الفيومى، عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن جميع السلع متوفرة فى السوق وبكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، موضحا أن أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5- 4 جنيهات، و المانجو بـ10 جنيهات للكيلو.

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وأشار الفيومى، لـ"الخليج 365"، إلى دور مشروع الصوب الزراعية فى توفير المحاصيل الزراعية والحفاظ على أسعارها فى الأسواق.