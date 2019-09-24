استدعاء 16 ألف سيارة إكسبيديشن ونافيجيتو بسبب خلل فني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار خللا مصنعي قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة لـ 16,556 مركبة (فورد إكسبديشن موديل 2015-2017 ) و(لينكون نافيجيتور موديل 2015-2016 ) في المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنها تلقت 7 بلاغات عن حالات حريق للمركبات المذكورة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، منها 5 حالات في منطقة عسير، إضافة إلى حالتين بالمدينة المنورة، وبعد فحص ومعاينة المركبات المتضررة تبين أن مواقع بدء الحريق مماثلة وتحت ظروف متشابهة ولنفس سعة المحرك وأجزائه الميكانيكية، مشيرة إلى أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها.

وأكدت التجارة التزام الشركة والوكلاء بخطة زمنية لمعالجة العيوب التصنيعية، واستمرار صرف مركبات بديلة للمتضررين لحين الانتهاء من معالجة الخلل في مركباتهم، والتعميم على جميع الفروع باحتمالية ورود حالات مشابهة ومباشرتها وتنفيذ الإصلاح اللازم، وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لدور الوزارة في حماية المستهلك، وضمان وحفظ حقوقه وانطلاقا من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.

وتعلن وزارة التجارة والاستثمار عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج، وبالتالي إجراء تحقيق فني.

خلل مصنعي في مركبات شركة فورد

يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة

نتائج التحقيق الفني:

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وجود خلل مصنعي قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تسربات لأبخرة الوقود من المحرك، مما قد ينتج عنه حريق للمركبة تحت ظروف العمل الشاقة، حيث تبدأ المشكلة بعد تشغيل المحرك لأكثر من ثلاث ساعات تقريبا، وخلال صعود المرتفعات العالية «العقبات، الجبال» قد لا تستجيب دواسة الوقود ومن ثم يتوقف المحرك بشكل كامل، وبعد محاولة تشغيله تبدأ المركبة بالاشتعال.

القرار

استدعاء 16,556 مركبة

16402مركبة فورد إكسبديشن موديل

2015-2017154مركبة لينكون نافيجيتور موديل 2015-2016

التوجيه

خاطبت «التجارة» الشركة المصنعة للمطالبة بفتح تحقيق رسمي من قبل الشركة واستدعاء 16,556 مركبة في المملكة عبر الوكلاء المحليين المعتمدين (توكيلات الجزيرة، والناغي فورد).

التحذير

دعت الوزارة المستخدمين إلى التوقف الفوري عن استخدام المركبات المشمولة بحملة الاستدعاء لمراجعة الوكلاء وعمل الإصلاحات اللازمة.