البنوك العاملة في اكتتاب أرامكو تبدأ اجتماعاتها اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمضي السعودية قدما في خططها بشأن الطرح المحتمل لشركة أرامكو السعودية، حيث من المقرر أن تنتظم البنوك العاملة في الاكتتاب في سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي، وفقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أن ضامني الاكتتاب سيعقدون اجتماعات تحليلية على مدى يومين في حضور فرق البحث بالبنوك المعنية، ابتداء من اليوم (25 سبتمبر) بالقرب من مقر أرامكو في المنطقة الشرقية.

وكانت أرامكو السعودية فوضت مزيدا من البنوك لإدارة طرحها الأولي، تضمنت: باركليز البريطاني، وUBS السويسري، وBNPParibas الفرنسي، وسوسيتيه جنرال، ودويتشه بنك الألماني، وكريدي أغريكول، والخليج الدولي، بحسب وكالة بلومبيرج للأخبار، مضيفة أن ذلك مؤشر على أن الشركة تمضي قدما في طرح الأسهم الأضخم عالميا.

وذكرت وكالة رويترز أخيرا أن أرامكو اختارت 9 بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.

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وأشارت إلى أن قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو شملت كلا من «جيه. بي مورغان، وغولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وكريدي سويس، وسيتي ومورغان ستانلي، وإتش. إس. بي. سي»، كما شملت القائمة بنكين محليين هما مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز «إن أرامكو كلفت مجموعة يو. بي. إس وبنك دويتشة بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما». وأكد أحد المصدرين أن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على النفط.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أكد أخيرا أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص «لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له». وأضاف الرميان أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال 12 شهرا المقبلة، وأن المملكة ملتزمة بالإدراج، وقال «إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق».