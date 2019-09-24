مؤشر الأسهم السعودية يقفز 100 نقطة بعد إجازة اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة تعاملاته بعد إجازة اليوم الوطني، بالتحليق بأكثر من 100 نقطة، للقفز مجددا إلى مستويات 8 آلاف نقطة، ليسجل أعلى إغلاق منذ 28 أغسطس الماضي.

وأغلق المؤشر أمس مرتفعا 115.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8069.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اسمنت تبوك، واسمنت العربية، والخزف السعودي، وأسيج، وأسمنت السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: الأهلية، والأبحاث والتسويق، ودراية ريت، وشمس، والباحة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و2.06%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، واسمنت نجران، والراجحي، واسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والإنماء، والاتصالات، والدريس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 11.94 نقطة ليقفل عند مستوى 3651.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 144 صفقة.