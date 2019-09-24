«أدنوك» و«توتال» تبدآن إنتاج الغاز غير التقليدي 2023

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «توتال» الفرنسية إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في 2023، وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» عن نشرة سندات أصدرتها «أدنوك» أن المشروع الذي يقع في حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس - نحو 240 كلم إلى الغرب من أبوظبي - يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز الطبيعي.

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ووقعت «أدنوك»، نيابة عن حكومة أبوظبي اتفاقية امتياز مع «توتال» في نوفمبر العام الماضي، لتحصل الأخيرة على حصة 40 % من امتياز حوض غاز الذياب في الرويس، لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية.

وتحتفظ «أدنوك» بحصة 60 % من الامتياز الذي يمثل خطوة على طريق إنتاج مليار قدم مكعبة يوميا من موارد الغاز غير التقليدية قبل2030.

وأعلن آنذاك أن الامتياز يعد الأول من نوعه الذي يمنح في المنطقة بالنسبة للموارد غير التقليدية، ويتضمن مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من 6 إلى 7 سنوات، تليها مرحلة إنتاج لمدة 40 عاما.