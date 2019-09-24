شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى السعودى: الهجوم على أرامكو ليس له أى "أثر نقدى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، إن هجوم 14 سبتمبر، على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي".
وأضاف الخليفي، في مقابلة حصرية مع صحيفة الرأي الكويتية تنشر غدا الأربعاء، إن البنوك السعودية لم تشهد أي حركة غير عادية لسحب الأموال، وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9 في المئة.
وفي الأسبوع الماضي، قال الخليفي لرويترز، إن من غير المتوقع أن يتسبب الهجوم، الذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط في المملكة وألحق أضرارا بأكبر معمل لمعالجة النفط الخام في العالم، في أي نقص في السيولة لدى البنوك السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البنك المركزى السعودى: الهجوم على أرامكو ليس له أى "أثر نقدى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.