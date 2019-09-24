شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية التكنولوجيا تشارك بجناحين خلال معرض جيتكس دبى.. لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى فعاليات الدورة الـ39 من "أسبوع جيتكس للتقنية" بدولة الإمارات العربية المتحدة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، وذلك بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى للهيئة، وفقا لما أكده مسئول رفيع بالهيئة لـ"الخليج 365".

ويعقد جيتكس، الذى يقام بمركز دبى التجارى العالمى، تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا"، وتبلغ مساحة المعرض نحو 1.4 مليون قدم مربع، وبمشاركة 4800 شركة عارضة من 140 دولة، وتعرض العديد من الشركات التقنية على مستوى العالم حلول وتطبيقات للجيل الخامس للمحمول، وأحدث التطورات التقنية الناشئة وأكثرها تحولاً فى العالم، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعى.

كما يسلط المعرض فى نسخته للعام الحالى الضوء على عدة قطاعات أخرى وهى المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضى، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكى، كما سيعرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التى تستخدم تقنيات الجيل القادم فى البنية التحتية، وكل ما هو متعلق بالثورة الصناعية الرابعة.

وكشف مسئول رفيع بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بأن الهيئة ستشارك لأول مرة بجناحين خلال فعاليات المعرض، الأول يضم شركات كبيرة ومتوسطة وتبلغ مساحته 425 مترا مربعا بقاعة الشيخ سعيد، إضافة إلى جناح آخر يضم 10 شركات ناشئة تصل مساحته 100 متر مربع.

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وأضاف المصدر أن الهيئة كانت تحجز مساحات للعرض للشركات الناشئة خلال الدورات السابقة لجيتكس، ولكن لأول مرة ستكون مشاركة "إيتيدا" بجناحين، خلال الحدث العالمى التى تشارك به الهيئة منذ 15 عاما.

ويحظى معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" بشهرة كبيرة بين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال، حيث يجمع كبار اللاعبين الذين يقومون بعرض تجاربهم الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والدفع بالتحول الرقمى، ويضع ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية فى منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويعد أسبوع جيتكس للتكنولوجيا "جيتكس دبي" أحد أهم المحافل المتخصصة والرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، وواحداً من أهم ثلاث فعاليات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

ووفقا لتقرير سابق لـ"إيتيدا" تشیر التقدیرات إلى أن حجم الإنفاق السنوى على الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات بالإمارات یتجاوز 17 ملیار دولار سنویا، منھا ما یقرب من 7 ملیارات دولار فى مجال البرمجیات وخدمات تكنولوجیا المعلومات، حيث تعد الإمارات هى ثانى أكبر سوق بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك طبقاً للدراسة التى أعدها مكتب التمثيل التجارى المصرى بإمارة دبى.