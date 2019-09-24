شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: أسعار اللحوم مستقرة.. والكندوز يبدأ من 120 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارا فى الأسعار على مستوى الجمهورية وذلك بحسب التسعيرة المعلنة من شعبة القصابين .
وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اللحوم متوفرة فى الأسواق بكميات تكفى للطلب، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى وضواحيها.
وأضاف عبد الباسط فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار اللحوم الكندوز تبدأ من 120 جنيه وحتى 160 جنيه، بحسب القطعة أمامية أو خلفية، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن من 130 جنيه وحتى 160 جنيه للكيلو، وأوضح أن هناك ضعف فى الطلب على اللحوم البتلو ولذلك هى غير متاحة بالأسواق حاليا .
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