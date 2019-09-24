الهند تلجأ للإمارات لتعويض إمدادات السعودية من غاز البترول المسال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط في الهن

قال مسؤولان حكوميان إن الهند ستحصل على شحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتعويض نقص في الإمدادات القادمة من السعودية.

كان وزير النفط الهندي دارمندرا برادان قال في تغريدة في وقت سابق يوم الثلاثاء إن أدنوك وافقت على تزويد الهند بشحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال على نحو عاجل لتلبية الطلب المرتفع قبل موسم المهرجانات. وقال إن الشحنتين ستصلان الهند خلال الشهرين المقبلين.

وقال المصدران إن الإمدادات الإضافية من أدنوك ستعوض تراجع الإمدادات من السعودية، التي قلصت عمليات التكرير من أجل الوفاء بتعهدات صادارات النفط بعد هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في خفض إنتاج النفط إلى النصف في أكبر مصدر للخام في العالم، حيث توقف ضخ 5.7 مليون برميل يوميا.