شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات التونسى: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر فى تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمى التونسى، محمد أنور معروف، إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بديناميكية كبيرة خاصة فى مجال المؤسسات الناشئة ورعاية الإبداع.

وأضاف معروف -فى تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم الثلاثاء، على هامش قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة (أفريكاب) المقامة حاليًا فى تونس- أن التعاون المصري-التونسى يأتى فى إطار اللجنة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، وأيضًا فى إطار المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز هذا التعاون.

ونوه معروف إلى مشاركة تونس فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى سيتم خلاله وضع وصياغة التعريف العلمى لتكنولوجيا الجيل الخامس وسياساته، وسيتم إعلانها فى ميثاق شرم الشيخ، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتباحث وتقريب وجهات النظر والتوافق على موقف عربى موحد بخصوص القضايا التى ستطرح فى هذا المؤتمر.

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وأوضح الوزير التونسى أن بلاده تسعى فى المرحلة الحالية إلى توفير بنية تحتية قادرة على توفير التغطية لكل المواطنين، خاصة التغطية بشبكة اتصالات عالية النطاق، كما تعمل وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات على رعاية الإبداع والابتكار ورعاية المبادرات الشبابية، إلى جانب العمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار فى المجال الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية الذى يهدف إلى تحويل الخدمات التى تقدمها الدولة إلى خدمات رقمية.

يشار إلى أن قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة (أفريكاب) انطلقت صباح اليوم بتونس، ويشارك فيها أكثر من 20 وزيرًا أفريقيًا، وعدد من كبار المسئولين الأفارقة وممثلى المؤسسات المانحة، وتهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال فى أفريقيا، ويتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من 150 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من مختلف أنحاء العالم.