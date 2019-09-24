شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 21 جنيها من المزرعة.. والبيض بـ34 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-9-2019 استقرارا، حسب الأسعار المتداولة في المزارع.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 21-22 جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك بين 25-26 جنيها وذلك بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

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وبالنسبة للدواجن البلدى فقد سجلت 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 34-35 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 34 جنيها من المزرعة بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها بحسب المنطقة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الإقبال على الدواجن مع بداية الأسبوع شهد زيادة من قبل المستهلكين بعدما كان السوق يعاني من حالة ركود لأكثر من شهرين، مشيرا لليوم السابع إلى أن الأسعار كانت منخفضة خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في انخفاض الأسعار لأدني مستوى لها هذا العام، مؤكدا أن الأسواق بها كميات كبيرة من الدواجن، حيث أن الإنتاج المصري بلغ مليار دجاجة سنويا وهي كميات مناسبة لتغطية السوق.