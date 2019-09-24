شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 206 مبايعات بقيمة 280 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 74 مليون درهم و190 مبايعة للشقق، والفلل بقيمة 206 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بحسب جريدة الرؤية الإماراتية ، بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة، تليها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة البرشاء الثانية، تليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة جبل علي ، الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة أربعة ملايين درهم.

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أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و281 مليون درهم منها 32 رهونات أراض بقيمة 679 مليون درهم و67 رهونات فلل وشقق بقيمة 602 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 569.1 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 176 مليون درهم.