شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تستعرض فرص الاستثمار مع مجموعة ميدييف العالمية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التواجد والتوسع فى السوق المصري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته مؤسسة ميدييفMEDEF العالمية فى باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية فى مؤسسة ميدييف العالمية، بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا، ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مجالات الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصرى الفرنسى فى المجالات ذات الصلة.

وخلال اللقاء أكد وفد وزارة الاتصالات على أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2018/2019؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 4%؛ كما بلغت نسبة نمو الاستثمارات فى القطاع نحو 23%، وبلغ حجم صادرات الخدمات الرقمية نحو 3.6 مليار دولار.

وأكد الوفد على اهتمام الدولة بتبنى التقنيات الحديثة لاسيما فى مجالات الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والحوسبة وعلوم البيانات؛ مضيفا أن مصر انتهت من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى بناء قاعدة من المتخصصين فى الذكاء الاصطناعى وعلماء البيانات والمطورين، وإيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرضت الوزارة محاور استراتيجيتها والتى تهدف إلى تحقيق التحول الرقمى وبناء الكفاءات الرقمية؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك أهم الخدمات الحكومية الرقمية التى تم إطلاقها فى محافظة بورسعيد كمشروع تجريبى والتى من المقرر أن تصل إلى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها عبر منافذ مختلفة على أن يتم التوسع تباعا فى باقى المحافظات.

وأشار إلى أهم المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال نشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات، وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لاحتضان الشركات التكنولوجية الواعدة، وتدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجى فى ربوع الوطن، بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى سيتم من خلالها التركيز على الاتجاهات العالمية الحديثة فى التكنولوجيا، وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتعاون البحثى بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والابتكار المتخصصة فى دمج التكنولوجيات المتقدمة؛ مؤكدا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

وأشار الوفد إلى اهتمام مصر بتوطين صناعة الإلكترونيات لتلبية احتياجات المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي، كما أنها تمتلك قصص نجاح لشركات محلية وعالمية تعمل فى مجال التصميم الالكتروني؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع العمل على إصدار قوانين حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية.

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وأكد على حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية من خلال دعم العديد من المبادرات لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية التنمية ومن أبرزها التعاون فى بناء القدرات فى مجال التكنولوجيات المتقدمة من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معمل الأمم المتحدة الأفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى مصر، وإطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية التى تربط الهيئات القضائية فى جميع أنحاء القارة.

وتابع الوفد: "تقوم الوزارة بتنفيذ مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية التى تهدف إلى تأهيل الشباب المصرى والإفريقى فى مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة."

هذا وتضم مؤسسة ميديف MEDEF العالمية أكثر من 7000 شركة فرنسية وتعمل على خدمة تنمية الشركات الفرنسية ودعم خبراتها فى التبادل التجارى والتعاون التكنولوجى وإقامة شراكات طويلة الأجل وإيجاد فرص استثمارية لها فى الخارج.

كما عقدت وزارة الاتصالات لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الفرنسية التابعة لمؤسسة ميديف العالمية التى أبدت رغبتها فى توسيع أعمالها والاستثمار فى مصر.

وحضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وهذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لفرنسا والتى تتضمن عقد اجتماعات مع مسئولى الحكومة الفرنسية، ومسئولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى المجالات ذات الصلة.