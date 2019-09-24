شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.661 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.63 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.67 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.67 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط