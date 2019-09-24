شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 5.75 درهم، فقد دفع هذا المستوى السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 5.64 درهم وبفجوة سعرية، ونتوقع ان يتحرك السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5.75 ومستوى 5.60 درهم حتى اختراق احدهم، لذلك نوصي بمرقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.62 وبين مستوى المقاومة هو 5.66 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد