شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.754 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 0.75 درهم، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.72 درهم كمستوى اول.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.74 وبين مستوى المقاومة هو 0.76 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط