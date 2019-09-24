شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.256 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 0.252 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.24 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط