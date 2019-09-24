شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.923 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.905 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 0.94 درهم كمستوى اول ثم 0.98 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.905 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.91 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد