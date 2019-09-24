شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.93 درهم، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة إيجابية، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 1.05 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد