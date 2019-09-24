شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.68 درهم، وذلك على خلفية ملامسة السهم للحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 1.85 درهم مرة أخرى ، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.60 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.63 وبين مستوى المقاومة هو 1.75 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أرابتك القابضة (ARTC) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 24-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.