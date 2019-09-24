شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواصل تراجعه منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.883 درهم، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 0.87 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.87 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط