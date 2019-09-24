شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 15.04 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 14.70 درهم كمستوى اول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.88 درهم وبين مستوى المقاومة هو 15.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط