شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 24-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 16.52 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما يلامس السهم حاليا ط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 16.10 درهم كمستوى اول ثم 15.60 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.36 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط