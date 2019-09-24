المؤشر المصري الرئيسي ينخفض 3.24% في التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بورصة مصر أظهرت بيانات البورصة أن المؤشر المصري الرئيسي انخفض 3.24 بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء. وجرى وقف التداول يوم الأحد بعد أن هوى المؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا خمسة بالمئة، وهو ما ربطه محللون باحتجاجات اندلعت في القاهرة ومدن أخرى نهاية الأسبوع الماضي. وأمس الاثنين، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.5 بالمئة.

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