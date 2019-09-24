الان تتابع الازدحام المروري يكلف كينيا مليار دولار سنويا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
تتسبب السيارات وحافلات الركاب الصغيرة، التي تتعثر بسبب الازدحام المروري في نيروبي، عاصمة كينيا، في كثير من التأخير للمواطنين، كما تكلف اقتصاد البلاد خسائر في الانتاج بقيمة تقارب مليار دولار سنويا.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم الثلاثاء عن تقرير لهيئة النقل في نيروبي، والتي صنفت العاصمة بأنها رابع أكثر مدن العالم ازدحاما.
وفي تقرير جديد، حددت هيئة النقل متوسط وقت الانتقال في المدينة، التي يعيش بها 3.2 مليون شخص، بـ57 دقيقة، وأوصت باستخدام “نظام سريع للحافلات”، على خمسة طرق رئيسية، للقضاء على الأزمة المرورية.
وقالت هيئة النقل في نيروبي: “عدم وجود نظام نقل عام مجدول، وعدم وجود شبكة نقل غير آلية… يجبر الناس على استخدام المركبات الشخصية لمسافات قصيرة”.
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