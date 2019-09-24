شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مصنع جديد تستعد لتشغيل خطوط الإنتاج في مدينة بدر الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدر المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، عدد المصانع التي في مرحلة التشغيل التجريبي أو الإنشاء بنحو 1500 مصنع جديد، منها 112 مصنعا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية الجاهزة بالرخصة، وهي مصانع في قطاع الغزل والنسيج، بينما تتوزع باقي المصانع بين قطاعات صناعية أخرى مختلفة ما بين الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والدوائية.

وقال بهاء العادلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية أصبحت في حاجة ماسة إلى تدريب مزيد من العمالة الفنية، لتلبية الطلب المتنامي من احتياجات المصانع على العمالة المدربة، علما بأن المنطقة الصناعية يعمل بها حاليا ما يصل إلى 25 ألف عامل وفني.

ويصل إجمالي عدد المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية إلى نحو 1181 مصنعا، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بجمعية المستثمرين، موزعة بين 462 مصنعا قيد العمل، بالإضافة إلى 378 مصنعا تحت الإنشاء، و143 مصنعا متوقف مؤقتا أو دائم، إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية.

وسبق لرئيس جمعية مستثمري بدر، التأكيد أن مؤشرات الإنتاج الصناعي في المدينة الصناعية بدأت تشهد مؤشرات جيدة للتعافي مؤخرا، بالنسبة لعدد كبير من القطاعات الصناعية، بعكس المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس حالة التحرك الإيجابي للاقتصاد، مشيرا إلى أن معدلات الزيادة في استهلاك الكهرباء بالمنطقة الصناعية وأيضا معدل الطلب المتزايد على العمالة الفنية يؤكدان ارتفاع مستوى التشغيل بالمنطقة الصناعية.