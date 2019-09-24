شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تأسيس 2160 شركة جديدة برؤوس أموال 18.9 مليار جنيه خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حول عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها حديثاً خلال شهر يوليو الماضى، ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر إلى 2160 شركة، مقارنة بـ 1743 شركة فى يوليو 2018، وذلك بعد صدور موافقات هيئة الاستثمار بتأسيسها.

وأظهرت بيانات التقرير الإحصائى، والوارد فى النشرة المعلوماتية لشهر سبتمبر الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن رؤوس أموال الشركات الجديدة المؤسسة خلال شهر يوليو 2019 بلغت نحو 18.9 مليار جنيه.

وبحسب البيانات الواردة فى التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، استحوذت الشركات الخدمية على أكبر عدد من إجمالى الشركات المؤسسة خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 49.4% وبعدد 1067 شركة، تلاها الشركات الصناعية والتى استحوذت على 22.5% من إجمالى الشركات الجديدة المؤسسة فى يوليو الماضى.

وفى المقابل، جاء العدد الأقل فى الشركات المؤسسة بمجالى السياحة والزراعة، حيث بلغ عدد الشركات السياحية 53 شركة بنسبة 2.5%، فيما بلغ عدد الشركات الزراعية 81 شركة بنسبة 3.7%.

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كما أشار التقرير إلى استحواذ الأموال المصرية على النصيب الأكبر من إجمالى رؤوس أموال تلك الشركات، تلاها المساهمات الأجنبية ثم العربية، حيث بلغ إجمالى الأموال المصرية 16.6 مليار جنيه بنسبة 88.2% من إجمالى رؤوس أموال الشركات المؤسسة خلال يوليو 2019، فى حين بلغت قيمة المساهمات الأجنبية 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.9%، تلاها المساهمات العربية بـ 545.1 مليون جنيه.