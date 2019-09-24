شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: تشبيك الشركات المستوردة للأثاث مع المصنعين لإبرام عقود طويلة الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز تحديث الصناعة عدة اجتماعات لتشبيك أحد الشركات المستوردة للأثاث مع مجموعة من الشركات المصرية ممثلة في 13 مصنعا وورشة و4 جمعيات من قطاع الأثاث.

وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يعمل تحت مظلتها ما يقرب من 500 ورشة، تقع في نطاق محافظة دمياط وتصنع الأثاث الكلاسيكي بغرض خلق فرص تصديرية وإبرام عقود طويلة الأجل بغرض المساهمة في تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

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وأشار إلى أن هذا النموذج كمثال تجريبي لبحث إمكانية تكراره مع مصنعين آخرين حال نجاحه وتعهد الموردين بكافة التزاماتهم المحددة والمتفق عليها سلفاَ.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تنفيذ بعض العينات تمهيداً لإبرام عقود مع (6) شركات موردة بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 33 مليون جنيها سنوياً.