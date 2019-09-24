شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ترخيص 11.1 مليون سيارة خلال 6 أشهر .. 50% منها ملاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المركبات المرخصة إلى 11 مليونا و 162 ألف و 700 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بـ 9 ملايين و 701 ألف و 100 مركبة فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 15%.

وأوضحت البيانات الإحصائية الواردة ضمن النشرة المعلوماتية لشهر سبتمبر الجارى الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن 50% تقريبا من ترخيص المركبات خلال النصف الأول من العام الحالى استحوذ عليه السيارات الملاكى بنحو 5 ملايين و 541 ألف و 700 سيارة، بينما جاء ترخيص الأتوبيسات الأقل نسبة بـ 1.2% فقط وبعدد 133.7 ألف أتوبيس.

وأضافت البيانات الإحصائية، أن تراخيص السيارات النقل والمقطورات بلغ عددها مليون و 519 ألفا و 500 سيارة نقل ومقطورة بنسبة 13.6%.

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وفى إطار متصل، أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع عدد حوادث السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث سجلت 5220 تصادم، مقابل 4426 تصادم للفترة المماثلة من العام الماضى.

وأضافت البيانات، أن الخسائر الناجمة عن حوادث الطرق خلال النصف الأول من العام الحالى، تمثلت فى 8335 مركبة تالفة، و 6046 مصاب، و 1567 حالة وفاة.