شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفلاس شركة توماس كوك.. تعرف على أسطول الطيران التابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمس توماس كوك البريطانية أقدم شركة سياحة فى العالم إفلاسها، بعد أزمات مالية متفاقمة فشلت فى تجاوزها، ووعدت الحكومة البريطانية ببذل كل الجهد لمساعدة حوالى 150 ألف سائح من أجل إعادتهم إلى أوطانهم.

وتمتلك توماس كوك أسطول من الطائرات التابعة لها، والتى تحلق فى الأجواء لكل دول العالم، وكانت تخدم ملايين السائحين حول العالم.

وإليك أهم شركات الطيران التى تتبع شركة توماس كوك وأسطول طيرانها بالأرقام:

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- شركة توماس كوك للطيران ألمانيا Thomas Cook Airlines Deutschland والتي تضم شركتي كوندور وتمتلك 53 طائرة، وشركة Thomas Cook Aviation وتمتلك 8 طائرات.

- شركة توماس كوك للطيران إسبانبا وتمتلك 6 طائرات.

- شركة توماس كوك للطيران اسكندنافيا وتمتلك 12 طائرة.

- شركة توماس كوك للطيران المملكة المتحدة وتمتلك 46 طائرة.