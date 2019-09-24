شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:35 مساءً, 24 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات انخفضت أسعار النفط اليوم بعد بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان وضعف الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتًا إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتًا.

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