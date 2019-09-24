«فرص» تستعرض سبل الاستثمار بالقطاع البلدي السعودي في «سيتي سكيب»

جدة - عمرو شويل دبي - الخليج 365:

تستعرض بوابة الاستثمار البلدي «فرص» الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل 285 أمانة وبلدية بمختلف المدن السعودية في معرض «سيتي سكيب العالمي» المنعقد في دبي خلال الفترة 25– 27 أيلول «سبتمبر2019 » تحت شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول» والذي يسلط الضوء على التقنيات العقارية التي تُحدث تحولاً في منظومة العقارات والتطوير.

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وتأتي مشاركة بوابة الاستثمار البلدي «فرص» بمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب» الذي يعد أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط كراعي بلاتيني للمعرض في إطار سعي القطاع البلدي لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في المدن السعودية بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وفي اطار المشاركة ؛ تستعرض «فرص» في جناحها الخاص بالمعرض الفرص الاستثمارية المطروحة بمختلف المدن السعودية بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد دشنت مؤخرًا بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، والتي تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات بهدف توسيع قاعدة المتنافسين على هذه الفرص في بيئة ذات شفافية عالية تمنح المتنافسين فرص متساوية للمنافسة بما ينعكس على رفع جودة الحياة في المدن السعودية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.