«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يستعرض خطط المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اجتماعه ال22 برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، واستعرض أعماله خلال الفترة السابقة، وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلاً عن مناقشة الأعمال والخطط المستقبلية للمجلس والتطلعات المنشودة؛ الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية.

كذلك اطلع خلال الاجتماع على التقرير المالي وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي عقد صباح أمس أيضاً برئاسة راشد سعود الشامسي.

وتخلل الاجتماع عرض مرئيات نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها جمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس إلى كل من مصر والمغرب والسعودية وما لها من مردود إيجابي.

أكد المهندس سلطان المنصوري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بات يلعب دوراً متزايداً؛ لتعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها؛ لتكون عنصراً فاعلاً في المشهد الاقتصادي.عقد الاجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وماجد علي عمران، مستشار وزارة المالية، وهند القاسمي نائب رئيس الشؤون الحكومية لشركة مبادلة للاستثمار، وأحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وراشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية - أدنوك، عضو مجلس إدارة بروج، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وخليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، وخالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، وعبد العزيز بن يعقوب السركال، مدير عام دبي للاستثمار، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية لموانئ دبي العالمية، وعبدالله العبيدلي رئيس قسم الاتفاقيات الثنائية بوزارة المالية.