شكرا لقرائتكم خبر عن الصوت والضوء تعدل مواعيد عروضها.. أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى المناطق الخمسة ( الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – فيلة – إدفو )، وذلك أول أكتوبر المقبل، وذلك بمناسبة قرب حلول الموسم الشتوى.

وأشارت الشركة فى بيان لها اليوم، أن العروض فى منطقة الهرم ستبدأ الساعة السابعة ومنطقتى إدفو والكرنك الساعة السادسة مساء، ومنطقتى فيلة وأبوسمبل الساعة السادسة والنصف مساء.

كشف محمد عبد العزيز، رئيس شركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة، أنه مع بداية أكتوبر المقبل سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء، لتتناسب مع التوقيت الشتوى لتحقيق رؤية أفضل وأوضح للرواد، كما سيتم منح تخفيضات متدرجة لكل شركات السياحة عند التعاقد على الشراء المقدم لتذاكر عروض الصوت والضوء فى صورة تذاكر خصم.

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وأضاف عبد العزيز أن الهدف الأول من منح التخفيضات، هو زيادة وتطوير أوجه التعاون المشترك مع الشركات السياحية، لجذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الثقافية بشكل أكبر وتعريف العالم ماهية الحضارة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير سماعات الترجمة الفورية فى جميع المناطق، لإتاحه الفرصة للسائح حضور عرض الصوت والضوء بأي لغة فى الوقت المناسب.