شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% خاسراً 25.17 نقطة ليصل إلى مستوى 2810.10 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 166.5 مليون سهم محققة ما قيمته 138.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2006 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.50%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.58%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 1.28%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 9.93%، ثم سهم الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.75%.