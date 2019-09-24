شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" عن إيرادات السكة الحديد: حققت 237.9 مليون جنيه إيرادات خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تحقيق هيئة السكك الحديدية لـ 237.9 مليون جنيه كإيرادات خلال شهر أغسطس الماضى، بارتفاع عن الشهر المماثل من العام السابق، والذى بلغت الإيرادات المحققة خلاله 205.1 مليون جنيه.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى أعلنها الجهاز ضمن نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر سبتمبر الجارى، بلغ عدد ركاب القطارات خلال شهر أغسطس 2019 نحو 26.1 مليون راكب، مقابل 22.4 مليون راكب فى أغسطس 2018، فى حين بلغت كميات البضائع المنقولة بالسكة الحديد 316.8 ألف طن، مقابل 321.3 ألف طن.

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وفى سياق متصل، أشارت البيانات، إلى انخفاض حوادث القطارات خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجلت 172 حادثا، مقابل 183 حادثا فى الشهر المماثل من 2018، وبحسب البيانات، نتج عن حوادث الشهر الماضى، 3 مصابين وحالتى وفاة.