شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تدشن صفحة على "الفيس بوك" بعنوان "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، على الرابط الالكترونى "https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo"; للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص.

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وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن هذه الصفحة تُعد الصفحة الرسمية للجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019 للرد على استفسارات الجهات الادارية فيما يتعلق بالقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدة أن الصفحة ترحب باستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون للرد عليها مباشرة.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن تدشين تلك الصفحة يأتى فـي إطار حرص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذا المواطنين.