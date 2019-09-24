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تحسن ثقة الشركات الألمانية فى سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أظهر مسح اليوم الثلاثاء تحسن ثقة الشركات في ألمانيا في سبتمبر مع تحسن نظرتها للأوضاع الحالية لكن توقعاتها ساءت في الوقت الذي يقف فيه أكبر اقتصاد في أوروبا على حافة الركود.

 

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وقال معهد إيفو الألماني إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 94.6 من 94.3 في أغسطس ، في حين كانت التوقعات بأن تبلغ قراءة سبتمبر  94.4.

 

وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد "الاتجاه النزولي يتوقف لالتقاط الأنفاس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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