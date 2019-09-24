شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ثقة الشركات الألمانية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهر مسح اليوم الثلاثاء تحسن ثقة الشركات في ألمانيا في سبتمبر مع تحسن نظرتها للأوضاع الحالية لكن توقعاتها ساءت في الوقت الذي يقف فيه أكبر اقتصاد في أوروبا على حافة الركود.

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وقال معهد إيفو الألماني إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 94.6 من 94.3 في أغسطس ، في حين كانت التوقعات بأن تبلغ قراءة سبتمبر 94.4.

وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد "الاتجاه النزولي يتوقف لالتقاط الأنفاس".