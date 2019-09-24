شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات الطيران بدبى تتلقى اتثمارات بـ 5.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "دبى لصناعات الطيران"، عن تكليفها من قبل أحد أكبر مديرى الصناديق فى العالم لاستقطاب وإدارة طائرات تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، اى ما يعادل 5.1 مليار درهم .

و وفقا لموقع "الخليج" الإماراتى، سوف تتولى "دبى لصناعات الطيران" مهمة الاستحواذ على الطائرات، بينما ستنوب "منصة خدمات مستثمرى الطائرات (AIS) " عن المستثمرين فى إدارة هذه الأصول، وسيشمل التكليف الذى يمتد لبضع سنوات استقطاب الطائرات وإدارتها، ومساعدة المستثمرين فى هيكلة رأسمال الطائرات التى يجرى شراؤها.

وسوف يستهدف التكليف بشكل أساسى، الطائرات المستعملة الضيقة والعريضة البدن، وذلك من خلال شبكة العلاقات العالمية للشركة عبر قنوات البيع وإعادة البيع فى الأسواق الثانوية.

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ومن خلال هذا التكليف، ترتفع قيمة محفظة الأصول المدارة لدى "دبى لصناعات الطيران" إلى أكثر من 2.7 مليار دولار، وإلى جانب المشاريع الأخرى التى يجرى تنفيذها، تتوقع الشركة أن تنمو محفظة الأصول المدارة لتبلغ القيمة المستهدفة والبالغة 5 مليارات دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذى لشركة دبى لصناعات الطيران، يسرّ دبى لصناعات الطيران أن تتاح لها الفرصة لتنمية محفظة الأصول المدارة من خلال استقطاب وإدارة الطائرات لواحدة من المؤسسات المالية العالمية، لقد بدأنا نشاطنا وحددنا بالفعل مصادر طائرات تساوى 25% من المحفظة.

وأضاف، نمتلك حالياً أكثر من 300 طائرة، وسنتولى إدارة أكثر من 100 طائرة، كما أننا فى حوار مستمر مع 250 من العملاء فى قطاع النقل الجوى، إن هذا الحجم الكبير لأعمالنا، إلى جانب منصة الخدمة التى تضم 150 موظفاً، إضافةً إلى منصة خدمات مستثمرى الطائرات الرائدة فى هذا المجال، كل ذلك يوفر للمستثمرين قيمة كبيرة فى مجال الطائرات المدارة.