افتتاح «مجتمع سيتريد» لقوارب العمل والصناعة البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح عامر علي، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، أمس، معرض ومؤتمر «مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية 2019»، الذي يستمر على مدى يومين متتاليين؛ لتسليط الضوء على سوق الأوفشور البحري العالمي. ويقام الحدث بالتزامن مع «أسبوع الإمارات البحري 2019» الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وشهد اليوم الأول لافتتاح المعرض توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي «شوتل» والبواردي دامن لخدمة الدفع الكهربائي الكامل لنوع جديد من السفن.

وناقشت لجنة من رواد الصناعة البحرية الاتجاهات الحديثة في السوق في مجال الإنتاج والتنقيب عن النفط (E&P) والنفقات واستخدام الحفارات، فضلاً عن مناقشة تقييم مؤشرات الأداء الحالي لسوق الأوفشور البحري الذي يمكن أن يشهد تراجعاً بسيطاً، هذا إلى جانب مناقشة شروط التداول التجاري الأقوى التي يمكن أن يشهدها القطاع في ظل الفترة ارتفاع عدد السفن البحرية.