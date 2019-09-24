سوق أبوظبي العالمي يطلق خدمة التجديد الفوري للتراخيص

أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، خدمة التجديد الفوري للتراخيص، للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وذلك في خطوة تتماشى مع جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة وضمان سهولة مزاولة الأعمال.

وبموجب الخدمة الجديدة، ستتمكن الشركات المسجلة في السوق من إكمال تجديد التراخيص بكفاءة من خلال منصة التسجيل الإلكتروني، بمجرد تقديم نموذج التجديد، كما ستتمكن الشركات أيضاً من استخدام المنصة لتقديم متطلبات التسجيل السنوية الأخرى وفقاً لأنظمة سوق أبوظبي العالمي لعام 2015 الخاصة بتسجيل الشركات.

وستسهم خدمة التجديد الفوري للتراخيص في تسهيل استمرارية الأعمال ودعم سير عمليات الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي لإطلاق مبادرات نوعية جديدة من شأنها ترسيخ مكانة السوق كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يشكل ضمان كفاءة الأعمال أساساً لعملياتنا في سوق أبوظبي العالمي، وتعد خدمة التجديد الفوري للتراخيص امتداداً لجهودنا لتوفير أفضل مستوى من الخدمات.