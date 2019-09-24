«مالية عجمان» تختتم دورة التحليل والتخطيط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة المالية في عجمان دورة تدريبية في نظام «IBM» للتخطيط والتحليل، امتدّت بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، هدفت إلى تعزيز وبناء المهارات الأساسية لدى المتدربين واطلاعهم على كافة إمكانات النظام، من أجل الاستخدام الأمثل والارتقاء بالأداء باستخدام أدوات النظام.

وتناولت الدورة محاور مختلفة، من بينها مقدمة في إدارة التخطيط والأداء المالي، ونظرة عامة على الأدوات الرئيسية للتخطيط والتحليل على نظام «IBM»، إضافة إلى آلية إعداد الخطة المالية والموازنة السنوية في ضوء استخدام نظام التخطيط المالي الذكي عبر تمكين المتدربين من استخدام أدوات«IBM Planning Analytics» في تطوير أنظمة التخطيط والتحليل والموازنات وفي اللوحات الرقمية والتقارير، لتحديث نماذج سيناريوهات متطورة وإجراء تحليل متعمق ومتعدد الأبعاد.

وأكد عبد الله الجناحي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة أنه تم خلال الدورة تدريب موظفي الدائرة وتمكينهم من الاستخدام الأمثل لنظام التخطيط والتحليل المالي الذكي.