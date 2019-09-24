أنشطة إماراتية حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> تشارك «مطارات أبوظبي» في الدورة الخامسة والعشرين من «منتدى تطوير المسارات الجوية»، الذي يختتم أعماله اليوم على أرض معارض أديليد في أستراليا؛ وذلك لمناقشة إمكانية تطوير مسارات جوية جديدة مع الأطراف المعنية، إلى جانب عرض نموذج مجسم لمبنى المطار الجديد.

>> أعلنت منطقة حرة للتجارة الإلكترونية (دبي كوميرسيتي) عن مشاركتها في فعاليات «إكسبو التجارة الإلكترونية» الذي ينعقد في مركز أولمبيا للمعارض في لندن خلال يومي 25 و26 الجاري؛ حيث ستعرض الفرص المتنامية في قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا أمام الشركات وزوار المعرض، إلى جانب رؤيتها الطموحة والقيمة والعروض والممُيزات التي تقدمها، فضلاً عن مختلف مراحل تطوير المشروع، وآخر تطورات العمليات الإنشائية وأهم المرافق التي تضمها.

>> نظمت وزارة الاقتصاد معرضاً ترويجياً متنقلاً في جمهورية روسيا الاتحادية، يعرف بحوافز ومقومات قطاع السياحة في دولة الإمارات، ويروج للدولة كوجهة سياحية واحدة متميزة ومستدامة. وزار المعرض مدن سان بطرسبرج وكازان والعاصمة موسكو. شارك في المعرض وفد يضم إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، والدوائر والهيئات السياحية المحلية، إلى جانب دائرتي الصحة في أبوظبي ودبي، ومكتب إكسبو 2020، ومستشفى كليفلاند بأبوظبي، وشركات الطيران الوطنية، وممثلين عن الفنادق ومكاتب السفر والعطلات.

>> أعلن القائمون على تنظيم «جيتكس شوبر 2019»، عن افتتاح المعرض رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي اليوم.

ويقدم المعرض لزواره، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر، مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، بالإضافة إلى باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والصفقات الحصرية الجديدة على مدار 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.