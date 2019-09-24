دبي بين الأكثر استعداداً للتحول الرقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف تقرير حديث أعدته مؤسسة «أوليفر وايمان» بالتعاون مع «مارش ماكلينان» و«قمة سنغافورة لربط آسيا بالعالم»، دبي بين المراكز الأكثر استعداداً للتحول الرقمي على مستوى العالم، حيث أشار إلى أن 76% من سكان المدينة متفائلون بإيجابية التحول الرقمي، مقارنة بنسب أقل في مدن ومراكز عالمية أخرى مثل نيويورك، التي بلغت فيها النسبة 61%، وسان فرانسيسكو 59%، وأعلى أيضاً من المتوسط العالمي الذي يبلغ 69%، إضافة إلى أن التقرير صنفها ضمن فئة المدن الرائدة في سرعة التحول الرقمي التي تستند إلى رؤية استراتيجية قوية، معتبراً إياها المثال الأكثر وضوحاً في ما يتعلق بسرعة التحول الرقمي والاستراتيجيات المتبعة فيه.