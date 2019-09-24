شكرا لقرائتكم خبر عن دبي بين الأكثر استعداداً للتحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف تقرير حديث أعدته مؤسسة «أوليفر وايمان» بالتعاون مع «مارش ماكلينان» و«قمة سنغافورة لربط آسيا بالعالم»، دبي بين المراكز الأكثر استعداداً للتحول الرقمي على مستوى العالم، حيث أشار إلى أن 76% من سكان المدينة متفائلون بإيجابية التحول الرقمي، مقارنة بنسب أقل في مدن ومراكز عالمية أخرى مثل نيويورك، التي بلغت فيها النسبة 61%، وسان فرانسيسكو 59%، وأعلى أيضاً من المتوسط العالمي الذي يبلغ 69%، إضافة إلى أن التقرير صنفها ضمن فئة المدن الرائدة في سرعة التحول الرقمي التي تستند إلى رؤية استراتيجية قوية، معتبراً إياها المثال الأكثر وضوحاً في ما يتعلق بسرعة التحول الرقمي والاستراتيجيات المتبعة فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي بين الأكثر استعداداً للتحول الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.