شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ولندن تبرمان اتفاقاً للتجارة في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بحلول شهر يوليو/‏تموز من العام المقبل.

وذكرت «ذا صن» أنه يمكن لترامب وجونسون الالتزام علناً بالجدول الزمني الطموح للغاية عندما يلتقيان في نيويورك الأسبوع الجاري.

ونقلت «ذا صن» عن مصدر حكومي قوله: «الإرادة السياسية موجودة الآن على الجانبين لإنجاز الاتفاق بحلول يوليو». (د.ب.أ)

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