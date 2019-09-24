دبي الأولى إقليمياً في المياه المستدامة للمدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتلت دبي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ضمن تقرير المياه للمدن المستدامة الصادر عن مؤسسة أركاديس العالمية. ويعكس التقرير الأثر الإيجابي لدور حكومة دبي في توفير شبكة ومخزون من المياه المستدامة التي تعد من العوامل الرئيسية في منظومة متكاملة ومساندة لكافة القطاعات، ومن أبرزها قطاع الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة. ويعد توافر المياه المستدامة من الخصائص التي تظهر صداقة المدن للاقتصاد الأخضر ودورها في الحفاظ على البيئة المحيطة، وتؤكد نتائج التقرير كفاءة دبي في الأعمال المستدامة، وتوفير عوامل الجذب الأكثر تنافسية والمناخ الاقتصادي الذي يجعلها في صدارة المدن المفضلة للعيش والاستثمار.

ويغطي التقرير ثلاثة محاور رئيسية ضمن مؤشر المياه للمدن المستدامة، وهي: «المرونة» من حيث إتاحة المياه والمساحات الخضراء والكوارث المتعلقة بالمياه والفيضانات والمخزون من الماء، ومحور «الكفاءة» من حيث مد المياه وتكلفتها وإعادة الاستخدام واستمرارية الخدمة ونسبة البيوت التي تحتوي على عدادات مياه واتصالها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحور «الجودة» من حيث تلوث المياه وانتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه ونسبة البيوت المتصلة بخدمات المياه المحسنة.

وقد أحرزت دبي المركز ال 17 عالمياً في محور الكفاءة ضمن تقرير المياه للمدن المستدامة، وبالأخص حققت دبي مراكز متقدمة في مؤشرات الوصول لخدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه، وهو ما يعكس المساعي المبذولة في الحفاظ على ثروة المياه وتقديم الحلول والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في سبيل دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي.