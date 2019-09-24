شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: اليابان ستستثمر 10 مليارات دولار فى الغاز المسال لخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيكى اليوم الثلاثاء أن القطاعين العام والخاص فى اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعى المسال على نطاق أوسع فى أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتى نفط سعوديتين فى 14 سبتمبر، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة حوالى 90% من وارداتها من الخام.

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وقالت الصحيفة إن وزير الصناعة اليابانى ايسشو سوجاوارا سيعلن الخطة خلال مؤتمر منتجى ومستهلكى الغاز الطبيعى المسال فى طوكيو اليوم الثلاثاء.

وسيأتى مبلغ العشرة مليارات من تمويل للقطاعين العام والخاص واستثمار من كيانات مثل بنك اليابان للتعاون الدولى وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن التى تدعمها الحكومة وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لنيكي.

وقالت نيكى إنه مع تمويل قدرة عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمول مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.