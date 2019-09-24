شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تشترى شحنتين من غاز البترول المسال من أدنوك قبل موسم مهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الهندى دارمندرا برادان إن الهند ستشترى شحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال من شركة بترول أبوظبى الوطنية أدنوك على نحو عاجل قبل موسم المهرجانات. وأضاف أن الشحنتين ستصلان إلى الهند خلال الأسبوعين القادمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تشترى شحنتين من غاز البترول المسال من أدنوك قبل موسم مهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.