شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينزل والتركيز يتحول من الإمدادات السعودية إلى مخاوف الطلب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع فى أوروبا واليابان فى تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات فى السعودية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58.31 دولار.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سي.إم.سى ماركتس فى سيدنى "جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز"، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع فى اقتصادات رئيسية فى أوروبا وكذلك اليابان.

وقال "ذلك هو السبب فى أننا نرى ضغطا (نزوليا) أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس فى الوقت الراهن".

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لكن، تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا منذ بداية العام فى أعقاب هجوم فى 14 سبتمبر على أضخم منشأة لمعالجة النفط فى السعودية مما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر فى العالم للخام بواقع النصف.

وذكرت رويترز أن السعودية استعادت ما يزيد عن 75% من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات على منشأتين تابعتين لها وإنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الاثنين أن الإصلاحات فى المنشأتين قد تستغرق أطول مما هو متوقع بشهور.

وقال مايك تران خبير السلع الأولية لدى آر.بي.سى كابيتال ماركتس فى مذكرة إن زيادة صادرات النفط الأمريكية إلى آسيا لتحل محل الخام السعودى وانخفاض الواردات الأمريكية من العراق يعنى أن مخزونات النفط فى الولايات المتحدة قد تنخفض عن المتوقع.