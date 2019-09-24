شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم بالتعاملات الصباحية ارتفاع بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب اليوم 692 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

صعود الذهب عالمياً ليسجل 1525 دولارا للأوقية، انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة وهو ما يفسر صعود المعدن النفيس في مصر بحسب فايق ثابت تاجر ذهب.

وأضاف"ثابت" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تدفع فى زيادة الطلب على المعدن النفيس مما تسبب فى تحريك سعره بشكل طفيف.

وعلي جانب آخر، ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 إلي 593 جنيها، وسعر عيار 21 صعد إلى 692 جنيها للجرام وسجل عيار 24 ما قيمته 790 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5536 جنيها.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.